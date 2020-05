Regolarizzazione dei migranti? Rosati: “Cosa buona e intelligente”

ROMA – “La regolarizzazione dei migranti proposta dal ministro Teresa Bellanova, e richiesta da tante comunità e realtà italiane, è una cosa buona e intelligente che aiuta la prospettiva di convivenza più armonica e più comunitaria nel rispetto delle regole“. E’ quanto ha detto il presidente Arsial, Antonio Rosati, parlando al telefono con la Dire.

“In questo momento- ha continuato- c’è una grande crisi di registrazione di mano d’opera per l’agricoltura, ma più in generale la regolarizzazione può essere una cosa buona dal punto di vista sociale e può fare emergere situazioni di illegalità, di difficoltà di tanti esseri umani, aiutando a stroncare il lavoro nero, e il lucro delle malavite organizzate. Come Paese insomma- ha concluso Rosati- abbiamo un interesse oggettivo”.