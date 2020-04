Bellanova: “Regolarizzare gli extracomunitari agricoli”. Salvini non ci sta: “È una sanatoria per i clandestini”

ROMA – “È fondamentale regolarizzare gli extra comunitari che ricevono offerte di lavoro”. Cosi’ il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova, al Senato per l’informativa urgente sull’emergenza coronavirus.

“Secondo le stime 600 mila irregolari vengono spesso sfruttati e lavorano in Italia in quella criminalita’ che chiamiamo caporalato, che per me significa mafia- dice Bellanova- O e’ lo Stato a farsi carico della vita di queste persone o e’ la criminalita’ organizzata”.

Il leader della Lega non ci sta: “Incredibile…-scrive su facebook Matteo Salvini- Sono in Senato ad ascoltare il ministro dell’Agricoltura che ha appena chiesto la sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini da far lavorare nei campi. Ma non avrebbe piu’ senso aiutare tutti gli Italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a ‘regolarizzare’ un esercito di clandestini?”.