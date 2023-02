Regionali Lazio, D’Amato: “Rocca non vincerà, la strada è in salita ma sono fiducioso”

ROMA – “Lui non vincerà”. Lui è Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. Mentre a parlare, davanti a una trentina di lavoratori di Commercity, è Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra.

Malgrado i recenti sondaggi raccontino di un distacco notevole (tra i 7 e i 10 punti) in favore dell’ex presidente della Croce Rossa, l’assessore regionale alla Sanità è certo di avere ancora chance di vittoria: “Anche la volta scorsa (il riferimento è alle regionali del 2018 vinte da Zingaretti ma con 2 candidati del centrodestra in campo, ndr) i nostri competitor erano gli stessi schieramenti di oggi, con i 5S che stavano al 26%. Ce l’abbiamo messa tutta a fare l’alleanza (con il partito di Conte, ndr) ma i matrimoni si fanno in 2- ha detto D’Amato- Mi rivolgo a tutti gli elettori per difendere il lavoro importante fatto in Regione e tanto resta da fare. È una strada in salita ma sono fiducioso“.



Secondo D’Amato “quando si inizia a dire ‘quello del Lazio è un voto di fiducia al governo’ significa che c’è il timore che non tutto è dato per scontato, perché queste cose che si dicono forzano la mano agli elettori’. Se contano i risultati e gli elettori li valutano, le possibilità di vincere sono tante”.