Regione Lazio, accordo Pd-M5S: i grillini avranno un segretario d’aula. Fuori Azione-Iv

ROMA – Il nuovo corso nel Pd con l’elezione di Elly Schlein a segretario del partito ha i suoi riverberi anche nel Consiglio regionale del Lazio. Per quanto riguarda i due posti che spettano alle opposizioni nell’Ufficio di presidenza, uno (quello di vicepresidente) sarà appannaggio dell’ex presidente vicario della Regione ed ex presidente dell’Aula, Daniele Leodori. Mentre uno dei tre segretari d’aula (cioè quello di competenza delle minoranze) andrà al Movimento 5 Stelle e non ad Azione-Italia Viva (che pure faceva parte della coalizione di centrosinistra a differenza dei pentastellati). Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia vicino all’ex assessora regionale al Turismo, Valentina Corrado, e ultimo a entrare alla Pisana grazie alla rinuncia di Donatella Bianchi, salvo sorprese sarà eletto segretario.

LA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il che, verosimilmente, creerà qualche tensione con i partiti di Renzi e Calenda, che alla Pisana sono rappresentati da Marietta Tidei (coordinatrice regionale di Italia Viva, prima degli eletti nella lista e destinata a questo punto a fare la capogruppo) e dall’ex deputato fedelissimo di Renzi, Luciano Nobili. Il resto dell’Ufficio di presidenza sarà composto dal presidente Antonello Aurigemma (FdI), il vice Pino Cangemi (Lega) e gli altri due segretari d’Aula, Fabio Capolei (il più eletto in Forza Italia a Roma e Provincia) e Micol Grasselli. Quest’ultimo nome è scaturito dalla riunione del gruppo di FdI terminata poco fa.

I CAPIGRUPPO E LE COMMISSIONI IN CONSIGLIO REGIONALE

Il capogruppo di FdI sarà il viterbese Daniele Sabatini e il suo vice Daniele Maura, primo degli eletti nella lista tricolore a Frosinone (provincia rimasta senza assessori per quanto riguarda FdI). Il capogruppo del Pd sarà Mario Ciarla, mentre a Enrico Panunzi, Marta Bonafoni ed Eleonora Mattia andranno le tre commissioni che spettano alle minoranze: quella sulla Vigilanza per il pluralismo dell’Informazione, quella sulla Trasparenza e il Comitato regionale di controllo contabile. Anche il centrodestra sta lavorando sulla spartizione delle presidenze di commissione. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, Marco Bertucci (FdI) avrà la Bilancio e il leghista Angelo Tripodi la Sanità.