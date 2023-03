Regionali Lazio, la candidata presidente del M5S Donatella Bianchi rinuncia al seggio

ROMA – Donatella Bianchi, candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio, ha rinunciato al seggio in Consiglio regionale. La conduttrice televisiva, che in Rai ha curato la trasmissione ‘Linea blu’, è risultata prima degli eletti della lista pentastellata con oltre 7mila voti.

ZUCCALÀ SUBENTRA A BIANCHI IN CONSIGLIO REGIONALE

Ma secondo quanto risulta all’agenzia Dire, Bianchi ha inviato una lettera all’Assemblea della Pisana per comunicare la rinuncia, in vista della prima seduta dell’Aula prevista per lunedì prossimo. Il suo posto sarà preso dall’ex sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, sfiduciato il 31 agosto scorso, risultato primo dei non eletti.