Accordo su indennità personale Rsa in Vda, Barmasse: “Atto dovuto”

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 6 feb. – “È un atto dovuto verso coloro che, in tutto questo periodo difficile, si sono adoperati senza risparmiarsi e hanno permesso di superare anche le difficoltà operative”. Commenta così Roberto Barmasse, assessore alla Sanità della Regione Valle d’Aosta, le indennità una tantum per l’emergenza Covid-19 che saranno erogate al personale delle microcomunità e dell’assistenza domiciliare.

Nei giorni scorsi è stato firmato il protocollo d’intesa tra Regione, Consiglio degli enti locali e sindacati per i finanziamenti alle Unités des Communes e al Comune di Aosta che consentiranno il pagamento delle indennità di disagio Covid-19 previste da una legge regionale per gli oss che ha operato a marzo, aprile e maggio 2020. L’erogazione delle indennità, pari in tutto a 1,1 milioni di euro, era stata sospesa, in accordo tra le parti, dopo l’impugnativa del Consiglio dei ministri aveva davanti alla Corte costituzionale sulla legittimità dell’atto.

Barmasse: “Le indennità potranno finalmente essere erogate al personale che ha operato in un contesto di grave criticità e al quale va il nostro ringraziamento. La sentenza della Corte costituzionale non fa che confermare la bontà delle nostre scelte e del nostro operato”.