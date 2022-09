Letta: “Non c’è spazio per altri governi con le destre”

ROMA – Secondo il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, non c’è possibilità di un nuovo governo di larghe intese. “No, la maggioranza che ha sostenuto il governo Draghi è stata un’esperienza irripetibile – dice Letta in una intervista al ‘Giornale di Sicilia’ -. È nata da circostanze straordinarie, con degli obiettivi ben precisi, a partire dal completamento del piano vaccinale e dalla stesura del Pnrr. Avremmo voluto che quell’esperienza continuasse, per portare avanti riforme e investimenti e per affrontare al meglio il caro bollette e le conseguenze della guerra in Ucraina. Ma dopo Draghi – conclude – non c’è spazio per governi con le destre”.

