Primarie Pd, Letta: “Schlein riuscirà dove io non ce l’ho fatta”. Meloni: “La sinistra guardi avanti”

ROMA – “Auguri ad Elly Schlein segreteria del Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione”. Così il segretario uscente del Partito democratico, Enrico Letta, commenta su Twitter i risultati delle primarie dem, che hanno visto vincere a sorpresa la giovane deputata contro il governatore dell’Emilia Romagna che era stato premiato dai circoli.

MELONI: “SPERO CHE LA SINISTRA GUARDI AVANTI”

“Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso. Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

SALVINI: “ORA LA SINISTRA RISPETTI IL VOTO POPOLARE”

“Auguri di buon lavoro alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein. La partecipazione dei cittadini è sempre un valore positivo, così come lo è avere una autorevole voce dell’opposizione. Confido che da domani a sinistra ci siano finalmente rispetto e riconoscimento del valore democratico del voto popolare, che a settembre ha dato chiaramente al centrodestra la responsabilità del governo del Paese. La Democrazia non è patrimonio esclusivo della sinistra”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

CONTE: “GLI ELETTORI DEL PD HANNO CHIESTO CAMBIAMENTO CHIARO”

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte su Twitter scrive: “Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”.

CALENDA SI CONGRATULA CON SCHLEIN

Più stringato il commento a caldo del leader del Terzo Polo Carlo Calenda, che su Twitter scrive: “Auguri e complimenti ad Elly Schlein che ha vinto una bella battaglia democratica nel Pd“. Nessuna dichiarazione invece da Matteo Renzi dopo la netta vittoria di Schlein.

FRATOIANNI: “SCHLEIN SEGRETARIA PD BUONA NOTIZIA”

“Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Una buona notizia, per un’alleanza progressista forte e plurale. Nostro compito è dare a Italia un progetto politico di cambiamento: insieme possiamo farlo. A Elly i miei e i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”. Lo scrive su Twitter il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

MAGI (PIÙ EUROPA): “SUI DIRITTI ORA PD PASSI DALLE PAROLE AI FATTI”

“Auguri di buon lavoro a Elly Schlein per la sua elezione a Segretaria del Pd. Su libertà civili, legalità e accoglienza potremo lottare insieme con iniziative concrete. Sperando che il Pd finalmente passi dalle parole ai fatti. Noi di Più Europa ci siamo e ci siamo sempre stati”. Così su Twitter il segretario di Più Europa Riccardo Magi.