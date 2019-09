DIRETTA | Al Qurinale il giuramento del Conte Bis

ROMA – Sono arrivati al Quirinale i ministri del governo di Giuseppe Conte che, questa mattina alle 10, giureranno sulla Costituzione.



DI MAIO: CON SQUADRA NUOVA MINISTRI, PRONTI A DARE MASSIMO

“Eccomi con la nuova squadra di ministri del MoVimento 5 Stelle. Pronti a dare il massimo per il Paese. Un grazie di cuore ai ministri uscenti Danilo Toninelli, Giulia Grillo, Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli ed Elisabetta Trenta. Grazie per lo straordinario lavoro che avete svolto in questi 14 mesi”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri.

BOCCIA: AUTONOMIA? LA FAREMO RISPETTANDO LA COSTITUZIONE

L’autonomia? “La faremo rispettando la Costituzione”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, arrivando al Quirinale per il giuramento.

FRANCESCHINI: AVVENTURA DIFFICILE MA CHE APRE SPERANZE NEL PAESE

“Il segretario del Pd Zingaretti mi ha chiesto di guidare la delegazione dei ministri del Pd in questa avventura cosi’ difficile ma anche cosi’ affascinante che credo apra molte speranze nel paese”. Lo dice il ministro per i Beni culturali e il turismo Dario Franceschini arrivando al Quirinale per il giuramento.

“Io ho chiesto di tornare a guidare il ministero della cultura e del turismo- aggiunge- per riprendere il lavoro entusiasmante che ho fatto negli anni scorsi, in quello che proprio qui, 5 anni fa, ho definito, e confermo, il ministero economico piu importante del paese”.

AMENDOLA: QUANDO GIURERÒ SU COSTITUZIONE PENSERÒ A VASSALLO

“Sono 9 anni da quando Angelo Vassallo è stato ucciso. Al tempo ero segretario del Pd Campania, fu uno dei momenti più dolorosi della mia vita. Oggi per me è un giorno speciale, quando giurerò sulla Costituzione penserò anche a lui. Con disciplina e onore”. Lo scrive su twitter Enzo Amendola, ministro degli Affari Europei.

DE MICHELI: CE LA METTEREMO TUTTA PER ESSERE ALL’ALTEZZA

“Ce la metteremo tutta per essere all’altezza”. Lo dice la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli arrivando al Quirinale per il giuramento.