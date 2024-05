Schlein sulla gaffe di Lollobrigida: “In vino veritas, non siamo in buone mani”

Quando ha fatto la gaffe sulla siccità, Lollobrigida "stava parlando di vini in Piemonte. Verrebbe da dire 'In vino veritas'", dice Elly Schlein

ROMA – “Mi sono arrivate le parole del ministro Lollobrigida a cui si fa fatica a credere. Rispondendo a un’interrogazione parlamentare stava parlando di produzione di vini in Piemonte, verrebbe da dire ‘in vino veritas’, perché poi ha detto ‘Per fortuna che la siccità quest’anno colpisce solo alcune regioni e in particolare la Sicilia’. Mi sembra che siano parole che si descrivono da sole. Se questo è l’impegno del governo per affrontare il fatto che in Sicilia centinaia di comuni vedano il razionamento dell’acqua nel 2024 non siamo in buone mani”. Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Pesaro.

“Domani andrò in Sicilia e ci staremo con tutto il nostro impegno per cercare di risolvere questa situazione drammatica”, ha aggiunto.

