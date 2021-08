Valentino Rossi annuncia una conferenza stampa straordinaria. Il padre: “Spero non si ritiri”

Di Marco d’Avenia

ROMA – “Valentino Rossi, pilota di Petronas Yamaha SRT, ha preso una decisione riguardo al suo futuro in MotoGp e rivelerà i suoi piani questo pomeriggio in una conferenza stampa straordinaria alle 16″. Così la MotoGp in un comunicato ufficiale.

“Non so niente della scelta di Valentino. Ma spero che vada avanti, spero che non si ritiri, che non smetta. Ma è giusto che faccia quello che si sente” ha detto all’agenzia Dire Graziano Rossi, papà di Valentino, dopo l’annuncio della convocazione di una conferenza stampa per parlare del futuro del ‘Dottore’.

“Di figure leggendarie– ha continuato Rossi senior- ce ne sono state tante nel mondo del motociclismo. Per me Valentino è l’erede di Kenny Roberts, anche se nessuno pensava che ne avrebbe avuto uno. Però può esserci nel mondo delle due ruote un ‘Avanti Valentino e un Dopo Valentino’, essere anche lui uno spartiacque insomma”.

“Qualora decidesse di ritirarsi, Valentino- ha dichiarato infine Graziano Rossi- può portare avanti diversi progetti in cui è coinvolto. C’è il ‘Team VR46’ in MotoGp con il giovane Luca Marini. E anche la ‘VR46 Riders Academy’ può dare tanto al mondo delle moto”.