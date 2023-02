MotoGP, Bagnaia: “La sprint race è qualcosa di nuovo, ci stiamo preparando”

ROMA – “La sprint race è un qualcosa di nuovo per tutti, ci stiamo preparando per arrivare al 100% a fare il meglio possibile. Secondo me sarà una cosa più facile da inquadrare dal secondo weekend“, lo dichiara, alla stazione Termini di Roma, Francesco Bagnaia, Campione del mondo in MotoGP, commentando l’introduzione della gara veloce che assegnerà punti nelle classifiche ogni sabato, nell’intervista realizzata a margine della presentazione della nuova livrea del treno Frecciarossa, firmata Ducati Corse.



Sulla nuova stagione che sta per cominciare ‘Pecco’ ha le idee chiare: “I piloti da battere saranno i 23 che avrò contro, sono tanti i piloti veloci e le moto, sarà un anno molto complicato. Io, per difendere il titolo, proverò a dare il 100%, come da metà della scorsa stagione, senza commettere errori e penso di aver imparato dai miei sbagli dello scorso anno”.