MotoGP, a San Marino vince Bagnaia: “Vittoria bellissima e durissima”

ROMA – Francesco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ottenendo la quarta vittoria consecutiva, la sesta in totale, del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha preceduto al traguardo, di soli 34 millesimi, Enea Bastianini (Ducati Gresini). Terzo posto per Maverick Vinales (Aprilia) e quarto per Luca Marini (Ducati Mooney VR46) che ha preceduto Fabio Quartararo (Yamaha). Chiudono la top 10 Aleix Espargarò, Rins, Binder, Martin e Alex Marquez. Andrea Dovizioso termina la propria avventura in MotoGP con il 12esimo posto.

Con questo successo Bagnaia scala la classifica piloti superando in seconda posizione Aleix Espargarò, e portandosi a -30 dal leader Fabio Quartararo.

“La quarta vittoria (consecutiva, ndr) è stata bellissima e durissima, facevo molta fatica con il grip all’inizio. La moto scivolava tanto, ma con la benzina che è scesa con il passare dei giri andava meglio. Sono molto felice di questa vittoria, partendo poi dalla quinta posizione”, dichiara il pilota.

LA CLASSIFICA DEI PILOTI

Questa la classifica piloti del Mondiale in MotoGP:

1 – Quartararo (Yamaha) – 211

2 – Bagnaia (Ducati) – 181

3 – A. Espargarò (Aprilia) – 178

4 – Bastianini (Ducati) – 138

5 – Zarco (Ducati) – 125

6 – Miller (Ducati) – 123

7 – B. Binder (KTM) – 115

8 – Vinales (Aprilia) – 101

9 – Rins (Suzuki) – 101

10 – Martin (Ducati) – 94

11 – Oliveira (KTM) – 90

12 – Marini (Ducati) – 82

13 – Mir (Suzuki) – 77

14 – Bezzecchi (Ducati) – 68

15 – M. Marquez (Honda) – 60

16 – Nakagami (Honda) – 46

17 – P. Espargarò (Honda) – 42

18 – A. Marquez (Honda) – 35

19 – Morbidelli (Yamaha) – 26

20 – Di Giannantonio (Ducati) – 23

21 – Dovizioso (Yamaha) – 15

22 – D. Binder (Yamaha) – 10

23 – Gardner (KTM) – 9

24 – Fernandez (KTM) – 5

25 – Stefan Bradl (Honda) – 2

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it