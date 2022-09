GP Aragon, Bagnaia da record nelle qualifiche targate Ducati

ROMA – Ducati sugli scudi, Pecco Bagnaia da record. Il Motomondiale, classe MotoGP, regala emozioni sul circuito del GP d’Aragon, con la Rossa di Borgo Panigale indiscussa protagonista come dimostra la prima fila della griglia di partenza. Dietro Bagnaia, autore di una qualifica incredibile, partiranno infatti il compagno di squadra Jack Miller e la Ducati di Enea Bastianini, Team Gresini. La pole, da record, è il risultato di una precisa strategia dello stesso Pecco, che ha spiegato: “Volevo il giro veloce al primo giro, anche se mettermi dietro tanti piloti poteva essere un’arma a doppio taglio perché quando hai gli altri in scia è facile che ti superino”.

Bagnaia ha girato in 1’46″069, fissando il record della pista, precedendo il compagno di squadra Jack Miller ed Enea Bastianini, con quest’ultimo più veloce di tutti per gran parte delle qualifiche. Fino all’exploit di Bagnaia. Quarto tempo per Aleix Espargaro (Aprilia Racing) mentre un Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) in difficoltà è sesto. Il francese, leader del Mondiale con 30 punti di vantaggio proprio su Bagnaia, 211 contro 181, le tenta tutte per rimanere dietro le Ducati: arriva fino ad un solo decimo dalla pole, ma la sua voglia di risalire lo porta a rischiare anche di cadere. Resta comunque in sella alla sua Yamaha, ma non va oltre il sesto tempo. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) si piazza tra Espargaro e Quartararo.



IL RITORNO DI MARQUEZ

Altra notizia il ritorno di Marc Marquez. Lo spagnolo della Repsol Honda, al rientro in pista dopo l’ennesima operazione a cui si è sottoposto, non riesce a staccare il pass in Q2 e dunque aprirà la quinta fila davanti a Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e Di Giannantonio.



Questi i primi dieci alla fine delle qualifiche della MotoGP, GP d’Aragon:

Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 1’46″069

Miller (Ducati Lenovo Team) a 0″090

Bastianini (Gresini Racing MotoGP) a 0″244

A. Espargaro (Aprilia Racing) a 0″521

Zarco (Prima Pramac Racing) a 0″577

Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) a 0″733

Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) a 0″783

Martin (Prima Pramac Racing) a 0″842

Rins (Team Suzuki Ecstar) a 0″843

Binder (Red Bull KTM Factory Racing) a 0″855

