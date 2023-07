Egitto, Zaki si laurea con 110 e lode: “Spero di tornare presto a Bologna”

BOLOGNA – Sono grato a tutti, sono fortunato ad essere uno studente dell’Università di Bologna e ringrazio le istituzioni, la città, la stampa e tutti coloro che mi sono stati vicini. Spero presto di essere lì con voi”. Queste le parole di Patrick Zaki subito dopo la sua laurea con 110 e lode in Letterature moderne, comparate, post-coloniali, curriculum Gemma, conseguita con una tesi su media, giornalismo e public engagement.

LEGGI ANCHE: Il sogno di Zaki: “Voglio tornare in Italia per terminare gli studi a Bologna”

ZAKI CITA NELSON MANDELA

Zaki, sotto processo in Egitto per diffusione di notizie false e che al momento non può tornare in Italia, ha tenuto un breve discorso in inglese subito dopo la proclamazione da parte del rettore Giovanni Molari. Nel suo intervento, il neo laureato ha citato anche Nelson Mandela, dicendo che tutto “sembra sempre impossibile finché non viene fatto“. Una frase, spiega, che “si avvicina molto al mio caso“.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Decima udienza per Zaki: “Spero sia l’ultima” ma il giudice non si presenta. Tutto rimandato al 18 luglio

Alla proclamazione erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni locali: la vicesindaca Emily Clancy, la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, la consigliera metropolitana Simona Lembi, mentre il sindaco Matteo Lepore, che si trova a Roma, si è collegato. Infine, hanno partecipato anche l’artista Alessandro Bergonzoni e il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.