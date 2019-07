Tg Politico, edizione del 5 luglio 2019

ACCORDO ITALIA-MALTA SULLO SCAMBIO DEI MIGRANTI

I migranti raccolti nelle acque libiche dalla nave Alex della ong italiana Mediterrana Saving Humans saranno accolti da Malta. Un accordo, quello tra il governo della Valletta e Roma, che prevede il trasferimento di altrettanti migranti che sono già a Malta in Italia. Erano 54 i naufraghi a bordo della nave Alex, che sta navigando verso Lampedusa. Tredici sono stati evacuati oggi per motivi di salute. Intanto la nave tedesca Alan Kurdi ha salvato in mare 65 persone. “Porti chiusi”, ha detto il ministro Matteo Salvini.

RENZI ACCUSA: ERRORE DI MINNITI E GENTILONI SUI MIGRANTI

Mette in subbuglio il Pd la lettera che Matteo Renzi ha scritto a Repubblica, accusando l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti e l’ex premier Paolo Gentiloni di aver sopravvalutato il rischio derivante dai flussi migratori. I migranti non sono una “minaccia per la democrazia”, dice Renzi, che attribuisce “il crollo nei sondaggi all’esasperazione del tema sbarchi. Nicola Zingaretti replica ricordando che nel 2017 Renzi era IL segretario del partito. “Prendo la lettera come una severa autocritica”, dice, mentre per Carlo Calenda la posizione di Renzi e’ un errore. “L’emergenza c’era eccome”, ricorda l’ex ministro. E aggiunge: “Non ricominciamo a farci del male”.

L’ARTE CONTEMPORANEA ENTRA AL QUIRINALE

Settanta opere d’arte contemporanea e di design moderno. Il Quirinale si arricchisce con un progetto che ha portato nel palazzo 36 opere dei più importanti artisti italiani e 32 oggetti. Un progetto che integra il patrimonio artistico del Quirinale, ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo e’ il compito delle Istituzioni- ha aggiunto- far vedere che la vita del Paese si arricchisce sempre.

NON SOLO CITTÀ, IL FUTURO DEL TURISMO È NEI BORGHI

Decongestionare le grandi città e promuovere le aree rurali meno battute. E’ l’ingrediente principale per il turismo sostenibile del futuro, che punta ad ampliare l’offerta di zone ‘appetibili’. “Dobbiamo portare i turisti nelle zone rimaste fuori dai tour operator tradizionali”, dice il ministro Gian Marco Centinaio. Anche per Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e responsabile Turismo di Anci, “dobbiamo collegare migliaia di destinazioni che oggi non sono nel sistema”.

PARLAMENTO NOIR, PISICCHIO DALL’AULA ALLA PENNA

Un noir ambientato a Montecitorio. Pino Pisicchio, gia’ parlamentare di vaglia e docente universitario di diritto, presenta alla Camera “Il collezionista di santini”, dove i santini sono quelli elettorali, le strisce di carta su cui si danno indicazioni di voto. Tra finzione e realta’, il romanzo racconta di delitti veri e metaforici. Politici. Con una particolare attenzione al funzionamento del Parlamento. “Io ho vissuto l’epoca dello splendore. Questo rispecchia il Paese. Nel bene e nel male”, spiega l’autore.