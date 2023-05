Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 maggio 2023

RIFORME ISTITUZIONALI, MELONI INCONTRA LE OPPOSIZIONI

“Una riforma ampiamente condivisa”. È l’auspicio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Montecitorio per incontrare le opposizioni sulle riforme istituzionali. In cima all’agenda di governo ci sono presidenzialismo ed elezione diretta del premier ma su questi punti è secco il no del Movimento 5 Stelle. Per Giuseppe Conte serve piuttosto una commissione ad hoc. Il Terzo Polo, con Carlo Calenda, chiede di non sminuire la “garanzia intoccabile” rappresentata dal presidente della Repubblica. “Non saremo un’opposizione pregiudiziale”, assicura la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi. Primo incontro, infine, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La segretaria del Pd si è detta aperta al dialogo per un rafforzamento dei poteri del presidente del Consiglio sulla scia del modello tedesco.

MATTARELLA: ANCHE UOMINI DI STATO COMPLICI DELLE STRAGI

“Troppi gli episodi di sangue che hanno ferito la storia della Repubblica”. Il presidente Sergio Mattarella ricorda le vittime del terrorismo nel Giorno della memoria. Al Quirinale c’è la cerimonia con i familiari delle vittime, durante la quale il capo dello Stato parla della lunga scia di attentati, stragi, delitti politici “compiuti talvolta con la complicità di uomini dello Stato”. Sulle “gravi deviazioni” degli apparati della Repubblica c’è “l’esigenza di conoscere la verità”, ribadisce il presidente, invitando i giovani a “non seguire le ideologie che creano odio e violenza”. Mattarella cita i casi più illustri di vittime del terrorismo rosso e di matrice neo-fascista: quasi 400 i morti nella storia della Repubblica.

45 ANNI FA L’OMICIDIO MORO, FIORI IN VIA CAETANI

A 45 anni dall’assassinio di Aldo Moro lo Stato ricorda il sacrificio dello statista della Dc. Stamattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani dove il corpo di Moro venne ritrovato dopo essere stato ucciso dalle Brigate Rosse. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Poco dopo una delegazione del Pd guidata dalla segretaria Elly Schlein ha voluto rendere omaggio a Moro. La premier Giorgia Meloni sottolinea il “preciso dovere delle istituzioni nel proseguire anche sul cammino della verità per illuminare quelle pagine rimaste purtroppo ancora oscure”.

ANCHE MONTECITORIO FESTEGGIA LO SCUDETTO DEL NAPOLI

Lo scudetto del Napoli si festeggia anche in Parlamento. Una ventina di eletti, tra deputati e senatori, ha srotolato uno striscione azzurro in piazza Montecitorio con il simbolo del terzo tricolore. Sono gli iscritti al club Napoli Parlamento, presieduto dall’ex ministro Gaetano Quagliariello. Sciarpe, bandiere e anche una bottiglia di spumante per celebrare la vittoria del Napoli. Tanti cori, per una gioia che unisce parlamentari di tutti gli schieramenti. Per un giorno maggioranza e opposizione sorridono insieme.