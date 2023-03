ROMA – The show must go on. Anche per Maria De Filippi, nonostante l’improvvisa scomparsa del marito Maurizio Costanzo, che ha lasciato un profondo dolore nel volto di punta di Canale 5. Se nell’immediato le trasmissioni di De Filippi (registrate prima della morte del giornalista) erano state cancellate dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, ieri è tornato in onda ‘C’è posta per te’.

LEGGI ANCHE: La dichiarazione d’amore di Maurizio Costanzo a Maria De Filippi: “Sei la donna della vita, vorrei morire tenendoti la mano”

IL MESSAGGIO DI MARIA DE FILIPPI A ‘C’È POSTA PER TE’

Ma prima dell’avvio della trasmissione, è andato in onda un messaggio scritto della conduttrice: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”. Dopo il messaggio, è apparso un avviso per ricordare che la puntata di ‘C’è posta per te’ era registrata e poi è andato in onda il solito show del sabato sera campione di ascolti, con Tiziano Ferro superospite.

LEGGI ANCHE: Cori e applausi per Maria De Filippi ai funerali di Maurizio Costanzo

Nei giorni scorsi De Filippi è tornata in studio per registrare le nuove puntate delle sue trasmissioni: ‘Uomini e donne’, ‘Amici’ e ‘C’è posta per te’. “Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato“, avrebbe commentato secondo chi ha assistito al suo ritorno al lavoro. La conduttrice in questi giorni è stata travolta da una vera e propria ondata d’affetto da parte di persone famose e non. Fino allo spiacevole eccesso del fan che le ha chiesto un selfie nella camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio.