ROMA – Completo scuro e occhiali neri. Maria De Filippi è arrivata a piazza del Popolo poco prima dell’inizio dei funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso a Roma all’età di 84 anni. Per lei cori e applausi di sostegno, lo stesso che ha avuto costantemente dal figlio Gabriele, con il quale è entrata nella Chiesa degli Artisti.

Un ammiratore chiede un selfie a Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo

Ieri la nota conduttrice tv è finita al centro delle polemiche per un selfie chiesto da un fan nella camera ardente al Campidoglio. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo erano sposati dal 1995. Lui aveva dichiarato che il giorno delle nozze aveva pensato di voler “morire nelle mani di lei“. Non sappiamo se il suo desiderio sia stato esaudito. La morte è sopraggiunta all’improvviso, a seguito di un semplice intervento operatorio, e ha colto alla sprovvista la stessa De Filippi.

