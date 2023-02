Sabato 26 febbraio niente Amici, in onda speciale Verissimo su Maurizio Costanzo

ROMA – Sabato 26 febbraio su Canale 5 non andrà in onda Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il cambio di programmazione è stato disposto in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, con il quale la conduttrice era sposata dal 1995. Una scomparsa improvvisa che ha colto tutti di sorpresa, anche la stessa De Filippi, che, a quanto si apprende da persone a lei vicine, è rimasta scioccata nell’apprendere la notizia.

Maurizio Costanzo e la morte improvvisa, uno shock per Maria De Filippi: cosa è successo

Al posto di Amici andrà in onda Beautiful e Terra Amara. Segue il consueto appuntamento con Verissimo che dedicherà la puntata di oggi al conduttore tv e giornalista da poco scomparso. Ieri nello studio di Silvia Toffanin Luca Laurenti ha ricordato Maurizio Costanzo e non è riuscito a trattenere le lacrime: “Lo tengo nel mio cuore come le cose più care”.

La puntata di Amici in programma per oggi era stata già registrata mercoledì ma non sappiamo ancora quando verrà trasmessa. Qui le anticipazioni: Amici 22, anticipazioni pomeridiano: la classifica della gara canto e ballo