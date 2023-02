ROMA – Maurizio Costanzo è stato sposato quattro volte, ma la donna più importante della sua vita è stata certamente Maria De Filippi. Il giornalista, morto ieri all’età di 84 anni, non ne aveva mai fatto mistero e, anzi, lo aveva dichiarato pubblicamente a Fabio Fazio durante un’intervista, ricondivisa ieri sul profilo twitter di Che tempo che fa per rendergli omaggio nel giorno della scomparsa.

“Lei rappresenta la donna più importante che abbia mai incontrato. Sei la donna nella cui mano vorrei morire”, le parole di Costanzo rivolte alla moglie che gli era seduta a fianco. Che il suo desiderio sia stato esaudito o meno, non è stato saperlo. Maria De Filippi, con la quale era sposato dal 1995, in una recente intervista, aveva infatti dichiarato di essere spaventata dalla morte e di non sapere se sarebbe stata in grado di essere vicino al marito nel momento della sua dipartita.

“Maria rappresenta la donna più importante che io abbia incontrato. Le ho detto che vorrei morire tenendo la sua mano.”



