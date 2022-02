Sanremo, stasera la finalissima con Sabrina Ferilli. Marco Mengoni ospite e omaggio a Raffaella Carrà

ROMA – È un Amadeus più che soddisfatto, all’indomani della serata delle cover, quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. “Sono felicissimo, più di quello che avrei immaginato nei miei sogni e di solito sogno sempre in grande. È stata una serata indimenticabile, di quelle che ai miei tempi avrei registrato su un Vhs. È un lavoro pensato, costruito ed è una festa. Il ringraziamento va a tutti gli artisti in gara”.

STASERA C’È SABRINA FERILLI

I dati parlano chiaro: la quarta serata del Festival è stata un successo, con il 60,6% di share che non può che essere motivo di gioia in casa Rai. Stasera il conduttore torna per la finalissima e con al fianco Sabrina Ferilli come co-conduttrice. L’attrice si è detta molto contenta per i risultati raggiunti dal collega e felice di calcare il palco del Teatro Ariston.

“Non puoi non avere lei. Sabrina Ferilli”. Così Amadeus in conferenza stampa, presentando l’attrice che si è dimostrata esplosiva già nell’incontro con i giornalisti. Il conduttore e direttore artistico ha svelato che la scelta di Sabrina Ferilli gli è stata suggerita dal figlio Josè di 13 anni. Segno, ha spiegato Amadeus, della trasversalità dell’attrice. “Piace a tutti”, ha aggiunto il conduttore riportando la frase di suo figlio.

Dal canto suo, Sabrina ha detto di non vede l’ora di partecipare, nonostante le ore piccole che si prospettano: “Faremo dei corsi di sopravvivenza su come si arriva alle 3 di notte – ha scherzato – sono molto felice di essere qua e di rivedere persone con le quali ho iniziato la mia carriera 30 anni fa”. Proprio per questo “per chi fa questo mestiere, Sanremo è un momento straordinario. Rischi perché non è detto che si faccia una bella figura ma l’aspirazione ad esserci è di tutti”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Mahmood e Blanco: “I favoriti non vincono mai, non pensiamo alla classifica”

E la Ferilli ha rivelato: “Quando mi hanno chiamato ho detto subito di sì. Era inizio gennaio. Avevo un dolore alla cervicale e mi danno una serie di farmaci, cortisone. Ero cotta da 7 o 8 giorni. Mi chiama Lucio Presta e io dico subito sì. Poi mi comincia a venire il dubbio che non mi avesse chiamato nessuno. Mi dico: ‘Sarà vera questa cosa?’ Non sapevo come farmela riconfermare”. Era tutto vero e questa sera diventerà realtà. A chi le ha chiesto se canterà o ballerà, l’attrice ha risposto che non si lancerà in qualche numero particolare. Sicuramente porterà l’ironia che l’ha resa celebre.

AMADEUS: “LA PRESENZA DI JOVANOTTI NON HA AVVANTAGGIATO MORANDI”

La presenza di Jovanotti accanto a Gianni Morandi e la scelta di canzoni del proprio repertorio avrebbero avvantaggiato l’artista di Monghidoro durante la quarta puntata del Festival di Sanremo. Scoppia in sala stampa la polemica all’indomani del duetto che ha visto Morandi classificarsi primo nella classifica a fine serata. Critiche che in casa Rai sono inesistenti ed è Amadeus a difendere la scelta di avere Jova anche in un secondo momento in qualità di ospite.

“Ogni cantante in gara è libero di portare chi vuole nella serata delle cover ed è libero di interpretare il brano che desidera – spiega il direttore artistico -. Non obbligo nessuno ad avere un ospite in gara e non obbligo nessuno ad annunciarlo un mese prima. La persona ha il diritto di poter aggiungere chi vuole all’ultimo momento“. Fatta questa premessa, Amadeus specifica che la presenza di Lorenzo non era stata resa nota neanche a lui fino alle 24 ore precedenti.

“Lorenzo è un mio amico da 35 anni, da sempre spero venga al Festival – ha aggiunto il conduttore -. Vengo a sapere, mentre sono in hotel, che ci sarà e allora gli ho detto: ‘Voglio che tu rimanga, voglio che tu stia vicino a me per cinque minuti, che questa fotografia rimanga nella mia vita’. E lui mi ha risposto ‘Lo faccio volentieri, voglio raccontare una poesia’. Non ha fatto promozione. Non faccio il pubblico poco intelligente, mi dispiace quando qualcuno vede qualcosa di non corretta in un regolamento. Vengono tutelati tutti”.

Jovanotti è stato invitato “per amicizia, non ha percepito un centesimo. È venuto per amicizia di Morandi e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto senza pensare a fare vincere Morandi”, ha assicurato Amadeus.

SUL PALCO DELL’ARISTON MARCO MENGONI E UN OMAGGIO A RAFFAELLA CARRÀ

Marco Mengoni è confermato tra gli ospiti della finalissima della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il nome dell’artista circolava da mesi nella lista dei rumors. La partecipazione, però, è stata definita proprio in queste ultime ore. Ancora top secret i dettagli della sua performance. Nell’ultima puntata del Festival Ter di Amadeus anche un omaggio a Raffaella Carrà, l’artista scomparsa lo scorso 5 luglio.