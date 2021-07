È morta Raffella Carrà, la regina della tv italiana aveva 78 anni

ROMA – È morta Raffella Carrà, aveva compiuto 78 anni lo scorso 18 giugno. A dare il triste annuncio Sergio Japino, a cui è stata a lungo legata sentimentalmente e professionalmente. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, ha dichiarato. Carrà si è spenta a causa di una malattia.

Cantante, ballerina, presentatrice, attrice definita ‘la regina della tv italiana’, Raffaella Carrà ha catturato il pubblico con la sua allegria e professionalità. Simbolo di emancipazione femminile, ha sconvolto il pubblico mostrando il suo ombelico in tv e intonando l’indimenticabile ‘Tuca Tuca‘, tormentone senza tempo il cui balletto fece scalpore.

‘Da Trieste in giù’ tutta l’Italia piange la Raffa nazionale

MATTARELLA: “BRAVURA E SIMPATIA, VOLTO DELLA TV PER ECCELLENZA“

“Sono profondamente colpito dalla scomparsa di Raffaella Carrà, un’artista popolare, amata e apprezzata da diverse e numerose generazioni di telespettatori in Italia e all’estero. Volto televisivo per eccellenza ha trasmesso – con la sua bravura e la sua simpatia – un messaggio di eleganza, gentilezza e ottimismo“. Così, in una dichiarazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.