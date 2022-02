ROMA – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri improvvisa ‘Apri tutte le porte’ durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1. È successo questo pomeriggio in diretta, alla fine di una breve intervista, quando la conduttrice, Serena Bortone, ha annunciato “un tranello” per il primo cittadino e gli ha fatto portare una chitarra. Dopo aver chiesto se preferisse suonare ‘Bella Ciao’ o una canzone del recente Sanremo, Gualtieri ha intonato la parte cantata del brano portato all’Ariston da Gianni Morandi trascinando, alla fine del pezzo, anche la corista della trasmissione e parte del pubblico, che ha iniziato a battere le mani a tempo. La performance del brano, che al Festival si è classificato al terzo posto, è stata anche promossa dai musicisti in studio.