ROMA – Dopo diversi giorni dall’esibizione di Checco Zalone sul palco di Sanremo, che ha divertito milioni di italiani, è arrivato il commento di Albano Carrisi. Tra i personaggi interpretati dal comico pugliese sul palco dell’Ariston c’è stato infatti anche il cugino del cantante di Cellino San Marco, un virologo, star della tv grazie alla pandemia, che teme di tornare nell’anonimato e nella povertà una volta terminata l’emergenza Covid.

Nel video pubblicato sul suo account Instagram, Al Bano osserva sullo schermo di uno smartphone l’esibizione di Zalone divertito. “Questo è il primo tampone positivo di Cellino San Marco, mi ha cambiato la vita. Posso salutare il paziente zero? Ciao macellaio di Al Bano. A Cellino non abbiamo nomi, siamo tutti qualcosa di Al Bano”, scherza Zalone con in dosso occhiali, panama bianco e sciarpa a riporto, in perfetto stile Carrisi.

LEGGI ANCHE: Sanremo, Pregliasco: “Parodia Zalone? Spero di essere presto ‘disoccupato’”

“Caro Luca, che te lo dico affà? Tu hai tutti i virologi d’Italia contro di te. Augurati che il Covid finisca presto, sennò saranno c…i anche per te, parlo il tuo linguaggio-, dichiara Al Bano sorridendo, quindi la benedizione finale- Luca comunque ti vogliamo bene e questo lo sai”.