Locatelli: “Ragionevole pensare al vaccino anti-Covid ai bambini entro Natale”

ROMA – “Vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale? Credo sia un’ipotesi ragionevole“. Ha risposto così il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli, interpellato sul tema ai microfoni di ‘Buongiorno’ su SkyTg24 .

L’approvazione delle autorità degli Stati Uniti alla somministrazione del vaccino Pfizer nella fascia d’età 5-11 anni, secondo Locatelli è la dimostrazione che “è assolutamente sicuro, non a caso ha ricevuto l’immediata approvazione sia dalla Food and Drug Administration sia dal Centers for Disease Control”, ha spiegato il coordinatore del Cts, riferendosi al via libera arrivato negli Usa non solo da parte dell’agenzia del farmaco ma anche dell’organismo di controllo sulla sanità pubblica statunitense.