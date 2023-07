Medio Oriente, a Jenin migliaia di sfollati mentre prosegue l’offensiva di Israele

ROMA – È salito a dieci il bilancio dei palestinesi morti a Jenin dal lancio ieri “dell’operazione militare più estesa di sempre in Cisgiordania avviata da Israele”, così come la definisce il quotidiano israeliano Hareetz. Stamani, la stampa locale riferisce che gli attacchi sono proseguiti anche nella notte e non accenna a concludersi, e si parla di “migliaia di palestinesi” in fuga da Jenin. Sono già 15mila le persone che necessitano di assistenza umanitaria, e per le quali si stanno mobilitando le agenzie delle Nazioni Unite. Secondo il Palestine Chronicle, all’alba di oggi oltre un migliaio di soldati israeliani ha fatto irruzione nella città e nell’adiacente campo profughi, in un’area che ospita circa 40mila persone.



LEGGI ANCHE: Medio Oriente, il premier palestinese: “Aggrediti davanti agli occhi del mondo”

L’esercito di Tel Aviv parla di “un’operazione antiterrorista” necessaria a scongiurare futuri attacchi, mentre secondo l’Autorità nazionale palestinese si tratta di un pretesto per portare a termine “l’occupazione” del territorio e “lo sfollamento dei civili”, e pertanto da ieri fa appello a “un intervento internazionale urgente per fermare il crimine di espulsione e sfollamento delle famiglie”. Le principali testate, tra cui Haeretz, rilanciano i video di lunghe code composte da civili – tra cui donne, bambini e anziani – costrette, a partire dalla notte scorsa, a lasciare le proprie case guidate dai militari. I media palestinesi riferiscono che l’ordine di sfollamento sarebbe partito infatti dall’esercito.

Intanto, stando al ministero della Sanità palestinese, le ultime due vittime palestinesi si sono registrata tra la notte scorsa e stamani. Si tratta di due uomini: il primo è Wisam Bakr di 17 anni, morto in ospedale stamani a causa di ferite d’arma da fuoco. Il secondo invece è stato rinvenuto in strada la notte scorsa, colpito a morte da proiettili, così come ha dichiarato la Mezzaluna rossa palestinese. Fino a ieri il bilancio era di otto morti di età compresa tra i 16 e i 23 anni. Dopo il lancio dell’offensiva militare, non si è fatta attendere la risposta di un gruppo armato di resistenza palestinese, che ad oggi avrebbe abbattutto almeno quattro droni armati. Stamani proseguono anche le denunce di gas lacrimogeni contro gli ospedali, mentre Aljazeera Arabic sostiene che i militari israeliani avrebbero aperto il fuoco contro i giornalisti.