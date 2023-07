Auto travolge passanti a Tel Aviv, Hamas: “È la prima risposta ai crimini di Jenin”

ROMA – Almeno sette persone sono rimaste travolte da un’automobile a Tel Aviv, in Israele. Lo riferisce il servizio di ambulanze locali, mentre i media israeliani riportano che l’autista alla guida dell’auto è stato ucciso da agenti delle forze di sicurezza. L’incidente, di cui non è ancora nota la dinamica, è avvenuto mentre a Jenin, nella Cisgiordania occupata, è in corso da ieri un’offensiva militare che ha già causato 10 morti tra i palestinesi e migliaia di sfollati. In Cisgiordania un’operazione di tale intensità e violenza non si vedeva dai tempi della seconda intifada, nei primi anni Duemila.

Dei passanti investiti, tre di loro sono in condizioni gravi: in particolare una donna è stata anche accoltellata varie volte dal conducente dell’auto, un uomo che gli agenti israeliani hanno ucciso subito dopo. Secondo la polizia, si tratterebbe di un giovane palestinese originario di Hebron.

HAMAS: “È LA RISPOSTA AI CRIMINI COMMESSI A JENIN”

L’incidente, su cui gli inquirenti indagano la pista terroristica, non è stato rivendicato, ma ha suscitato il plauso di Hamas, che governa la Striscia di Gaza. In una nota a firma del portavoce di Hamas, Hazem Qassem si legge: “L’eroica operazione a Tel Aviv” per il partito è “la risposta iniziale ai crimini di occupazione commessi nel campo profughi di Jenin“, e di cui “pagheranno il prezzo”.