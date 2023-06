Il valdostano Julian Mella ‘Giovane ambasciatore del territorio’

Châtillon (Aosta) – Il valdostano Julian Mella, studente dell’École Hôtelière di Châtillon, campione regionale e secondo classificato al Trofeo nazionale miglior allievo, è stato premiato a Roma al Senato come “Giovane ambasciatore del territorio”. Il premio, indetto dalla Federazione Italiana Cuochi, ha coinvolto tutti gli studenti campioni regionali partecipanti al Trofeo nazionale miglior allievo a Rimini, ed è stato assegnato per la valorizzazione e promozione della cucina italiana e regionale nei territori di appartenenza.

Alla premiazione, Mella è stato accompagnato dal professore Gianluca Masullo. “È stata un’emozione partecipare alla premiazione nell’importante sala Nassirya del Senato”, ha detto Masullo. Che ha spiegato: “L’evento è stato fortemente voluto dal senatore e vicepresidente del Senato della Repubblica Gian Marco Centinaio, ed ha visto non solo la premiazione ma una vera e propria tavola rotonda in cui abbiamo trattato tre argomenti principali: la carenza di donne in cucina (tra le premiate c’erano solo tre ragazze su venti), il futuro dei giovani e la certificazione del cuoco”. Per il professore, “l’esperienza è stata straordinaria: riuscire a portare il nostro campione regionale in una location che non è accessibile tutti i giorni e in presenza di istituzioni così importanti è stato un momento importante per me e per Julian”. Anche “il messaggio lanciato è importante: le istituzioni sono presenti, non vi lasciano soli, stanno lavorando per il vostro futuro”, ha concluso.

La presidente della Fondazione turistica, Jeannette Bondaz, ha aggiunto: “Siamo onorati del premio assegnato al nostro studente, è frutto di un lavoro quotidiano fatto a scuola per la promozione dei prodotti locali, lavoro svolto negli anni anche grazie alla stretta collaborazione con i produttori locali e in particolare con l’associazione che li rappresenta, la Coldiretti, e con la Federazione Italiana Cuochi con la quale continua una proficua e crescente cooperazione”

