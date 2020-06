Smantellata la piazza di spaccio di Ponte di Nona, a Roma: dodici arresti

ROMA – A Roma è in corso l’operazione ‘Giulio Cesare’, della Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Dda della Capitale. Sono 12 in tutto le ordinanze di custodia cautelare emesse, di cui 10 in carcere e due ai domiciliari. Smantellata la piazza di spaccio nella zona di Ponte di Nona. Sequestrati oltre 15 kg di sostanze stupefacenti, 4 pistole e un giubbotto antiproiettile.

Il gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi da fuoco, era organizzato militarmente con l’aggravante di essere una consorteria criminale armata.

Contestualmente sono state perquisite abitazioni riconducibili ad altri soggetti ugualmente responsabili, in concorso, dei medesimi reati.