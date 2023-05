“Vogliamo copertura assicurativa per gli infortuni”, in Emilia-Romagna vigili pronti a mobilitarsi

BOLOGNA – In Emilia-Romagna il sindacato della Polizia locale Sulpl si dice pronto a una mobilitazione a livello regionale se entro 20 giorni non riceverà risposte dalla presidenza della Regione sui temi della copertura assicurativa per gli infortuni in servizio e dell’introduzione di percorsi di sostegno psicologico. Per il sindacato, infatti, “dopo i fatti di Fara Vicentino, in cui un agente della Polizia locale è rimasto ferito in un conflitto a fuoco, è assolutamente necessario accelerare sulla riforma regionale che andrebbe ad introdurre una specifica copertura assicurativa sugli infortuni in servizio”.

“REGIONE TACE DA SETTIMANE, CHIEDIAMO ANCHE PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO”

Ad oggi, ricordano dal Sulpl, “a causa di una riforma nazionale che non ha ancora visto la luce, la Polizia locale non gode delle stesse tutele contributive e previdenziali delle altre forze di polizia“, e “in caso di infortuni sul lavoro con gravi lesioni, agli agenti di Polizia locale non sono garantite idonee tutele che prevedano un’idonea copertura delle spese mediche”. Per questo nei mesi scorsi “era iniziato, su richiesta del Sulpl, un percorso con i funzionari dell’Area Polizia locale della Regione per modificare la legge regionale sulla Polizia locale inserendo al suo interno le coperture assicurative per gli infortuni in servizio, come già fatto da un paio d’anni dalla Lombardia”. Purtroppo, lamenta il sindacato, nonostante “avessimo chiesto di iniziare la discussione in tempi brevi”, dopo un paio di incontri tutto sembra essersi bloccato, e “a distanza di settimane, e nonostante impegni verbali dei funzionari, ad oggi non si hanno ancora notizie ufficiali sul proseguimento dell’iter“. Un altro tema su cui il Sulpl chiede alla Regione di accelerare è quello “dell’introduzione di specifici percorsi di sostegno psicologico per gli operatori di Polizia”, dal momento che “sono in costante aumento i suicidi tra le Forze dell’ordine“.

Questo fenomeno, secondo il sindacato, “spesso viene sottovalutato dalle istituzioni e da molti Comandi di Polizia locale che sottovalutano le situazioni di stress a cui quotidianamente sono esposti agenti ed ufficiali”. Anche su questo tema, “pur con molte più difficoltà- affermano dal Sulpl- i funzionari della Regione hanno comunicato l’avvio di un percorso per verificare se sia possibile, tramite i servizi delle Ausl, realizzare queste tipologie di intervento”, ma come per la questione della copertura assicurativa “da settimane non siamo più riusciti ad avere notizie“, motivo per cui “la segreteria regionale del Sulpl ha inoltrato al presidente Stefano Bonaccini una richiesta urgente di incontro”. E se “entro 20 giorni non avremo riscontri dalla presidenza della Regione, il Sulpl- conclude la nota- è pronto ad avviare ogni forma di azione sindacale di carattere regionale delle Polizie locali, da Piacenza a Rimini”.