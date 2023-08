Weekend da bollino nero sulle strade

ROMA – Quello in arrivo sarà il weekend del grande ‘esodo’, con strade e autostrade congestionate e tanta gente in partenza nel primo sabato d’agosto: traffico da bollino nero, avverte Autostrade, è previsto per le tre giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto, in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Ci potrebbero essere criticità. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12 agosto. Per agevolare gli spostamenti di chi parte per le vacanze, è stato disposto lo stop ai mezzi pesanti (superiori alle 7,5 tonnellate), che non potranno circolarenella giornata di venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e nei festivi dalle 7 alle 22.

LA CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE

Viste le previsioni di traffico intenso, Autostrade ricorda che è al lavoro con la Polizia di Stato per una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e per promuovere comportamenti corretti alla guida: a questo proposito, a partire da sabato 5 agosto, e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), i viaggiatori potranno incontrare agenti della Polizia stradale nelle principali aree di servizio lungo le autostrade. Da loro potranno avere consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di ASPI e ANPAS, poi, offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo. In alcune tappe saranno anche presenti auto d’epoca del G.A.A.M.S. (Gruppo Amatori Automoto Storiche).

CI SONO ANCHE I SIMULATORI PER CAPIRE COME SI GUIDA DA UBRIACHI

Gli operatori della Specialità, spiega la nota di Aspi, creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Nelle aree di servizio sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo. Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici. L’iniziativa, volta a sensibilizzare gli utenti sui comportamenti di guida corretti, prosegue nel solco della continuità delle campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato. L’ultima è stata diffusa a luglio ed è stata realizzata per la prima volta con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica: uno spot Tv-Radio che ha come obiettivo quello di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più giovani, sul tema della sicurezza stradale, mentre nei mesi precedenti sono stati realizzati, spot sulla sicurezza stradale diffusi sui pannelli a messaggio variabile (circa 2000, uno ogni 10 km), alla cui realizzazione hanno preso parte anche operatori di Aspi.

Il tour della carovana sulla sicurezza alla guida prevede complessivamente 7 tappe, individuate in corrispondenza dei punti maggiormente trafficati della rete. Nei fine settimana dell’esodo, il tour inizierà il 5 agosto in due aree di servizio della direttrice Sud, A1 Secchia Ovest e A14 La Pioppa Ovest, e proseguirà sabato 12 agosto in A1 Badia al Pino Ovest e A1 Cantagallo Ovest. Durante il controesodo, il 26 agosto, sarà la volta delle aree di servizio della direttrice Nord: A1 Secchia Est; A14 Conero Est e A1 Casilina Est.

In occasione del primo fine settimana di agosto, continua la nota di Autostrade, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di