Feste di Pasqua in Sardegna? Per i turisti sarà un salasso con gli aerei

L'Adiconsum denuncia: "Prezzi dei biglietti alle stelle, per un Bologna-Cagliari minimo 467 euro"

CAGLIARI – Prezzi dei biglietti aerei alle stelle per raggiungere la Sardegna durante le festività Pasquali. A denunciarlo è l’Adiconsum isolana, che ha fatto varie proiezioni, attraverso la piattaforma Skyscanner, sul costo dei voli dalle principali città italiane agli scali sardi. Per fare un esempio, partendo venerdì 29 marzo e tornando dopo Pasquetta, martedì 2 aprile, nella tratta Bologna-Cagliari il costo di un volo andata-ritorno parte da un minimo di 467 euro. Se si parte da Milano e si sceglie Linate come scalo di partenza e di rientro, il biglietto per Cagliari nelle stesse date costa almeno 387 euro tra andata e ritorno, 203 euro da Malpensa. Per raggiungere Alghero volando da Bologna servono un minimo di 237 euro. Se invece si parte da Roma si pagano almeno 156 euro per un viaggio di andata e ritorno su Cagliari, 154 euro su Alghero, 192 euro da Milano Linate ad Alghero.

“Ci risiamo, si ripresenta ancora una volta il fenomeno del caro-voli- sottolinea il presidente dell’associazione, Giorgio Vargiu-. Con l’avvicinarsi delle feste, i prezzi dei biglietti aumentano di ora in ora, come conseguenza della maggior domanda dei cittadini che intendono trascorrere la Pasqua sull’isola. Un problema che purtroppo appare al momento senza soluzione, e che oltre a danneggiare le tasche dei cittadini, impatta in modo negativo sul turismo locale e sulle tante imprese che operano in Sardegna”.