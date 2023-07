ROMA – Concerti sold out, numeri streaming da capogiro. Il successo di Elodie è inarrestabile. La cantante è tra i protagonisti dell’estate musicale italiana, e in questi giorni è sui palchi delle più importanti manifestazioni estive. Ciliegina sulla torta, è stata scelta come volto del ‘Peroni Nastro Azzurro Stile Capri‘, un evento esclusivo presentato da Tommaso Zorzi in cui Elodie si è esibita a bordo di una barca davanti ai Faraglioni. Un’esperienza unica per la cantante, non priva di un piccolo intoppo.

ELODIE E LA NAUSEA IN BARCA

Mentre cantava il suo successo Guaranà, Elodie ha avuto un malessere. Nonostante l’impegno per nascondere il suo disagio, il pubblico si è accorto che qualcosa non andava. Al termine dell’esibizione, la stessa cantante ha spiegato cosa stesse accadendo: “Ho un po’ di nausea. Onesta è difficile. È la prima volta. Sono molto felice di farlo con voi, però è difficile cantare con le onde. Molto difficile”. Elodie è andata avanti lo stesso, regalando al pubblico un concerto memorabile.