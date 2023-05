Elodie annuncia nuove date del tour nei palazzetti

ROMA – A due settimane dall’apertura delle vendite dei biglietti, sono già sold out tutte le date del tour nei palazzetti di Elodie, in partenza il prossimo autunno. Motivo che ha spinto la cantante a raddoppiare gli appuntamenti di Roma, Milano e Napoli, aggiungendo una nuova data a Firenze. Prodotto da Vivo Concerti, ‘Elodie Show 2023’ è il primo tour nei palazzetti di Elodie, che la corsa settimana è tornata con il nuovo singolo ‘Pazza Musica’ in featuring con Marco Mengoni.

NUOVA DATA – Venerdì 17 novembre 2023 NAPOLI – Palapartenope

– Venerdì 17 novembre 2023 NAPOLI – Palapartenope SOLD OUT – Sabato 18 novembre 2023 NAPOLI – Palapartenope

NUOVA DATA – Lunedì 20 novembre 2023 MILANO – Mediolanum Forum di Assago

– Lunedì 20 novembre 2023 MILANO – Mediolanum Forum di Assago SOLD OUT – Martedì 21 novembre 2023 MILANO – Mediolanum Forum di Assago

SOLD OUT – Sabato 25 novembre 2023 ROMA – Palazzo dello Sport

NUOVA DATA – Domenica 26 novembre 2023 ROMA – Palazzo dello Sport

– Domenica 26 novembre 2023 ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA – Martedì 5 dicembre 2023 FIRENZE – Mandela Forum

I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei rivenditori autorizzati.