Elodie annuncia il suo primo tour nei palazzetti: info e biglietti

ROMA – Dopo aver registrato il tutto esaurito per il suo concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago, Elodie si prepara a fare la tripletta. Sono disponibili da oggi i biglietti per i tre live della cantante, in programma il prossimo autunno a Napoli, Milano e Roma. Prodotto da Vivo Concerti, ‘Elodie Show 2023’ è il primo tour nei palazzetti di Elodie, che proprio la scorsa settimana si è aggiudicata il David di Donatello per ‘Proiettili (Ti mangio il cuore)‘, premiata come ‘Miglior canzone originale’. Il brano, colonna sonora del film ‘Ti mangio il cuore’, è interpretato da Elodie con Joan Thiele e scritto dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia.

ELODIE IN TOUR: INFO E BIGLIETTI

I biglietti per il tour nei palazzetti di Elodie sono disponibili da oggi su TicketOne e da sabato 20 maggio nei rivenditori autorizzati.

Sabato 18 novembre 2023 NAPOLI – Palapartenope (biglietti a partire da 40,25 euro)

Martedì 21 novembre 2023 MILANO – Mediolanum Forum di Assago (biglietti a partire da 34,50 euro)

Sabato 25 novembre 2023 ROMA – Palazzo dello Sport (biglietti a partire da 34,50 euro)