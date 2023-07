Berrettini pronto per Wimbledon: “Sto meglio, a Stoccarda non mi sono divertito”

ROMA – Grande attesa per il ritorno di Matteo Berrettini sull’erba di Wimbledon. La 136esima edizione del prestigioso torneo tennistico (terzo in ordine cronologico del Grande Slam) è iniziato oggi e proseguirà fino al 16 luglio. Il tennista romano scenderà in campo nel primo turno di domani, 4 luglio, e si scontrerà nuovamente in un derby tricolore con il connazionale Lorenzo Sonego. I due si sono sfidati neanche un mese fa all‘Atp di Stoccarda: un match che ha visto trionfare il tennista piemontese per 2 set a 0. In quell’occasione Berrettini lasciò il campo in lacrime dopo essersi congratulato con il suo amico/avversario.

Questi sono momenti difficili.



Io dico che #Berrettini ha ancora 27 anni.



Sì,sta avendo un periodo un pò più lungo del solito nel quale non riesce ad avere una minima continuità,però capita.

Ha ancora 2 braccia, 2 gambe e tutto il tempo per riprendersi la carriera.



Forza !!! pic.twitter.com/0FQjidbKXI — Friedkinismo (@Friedkinismo11) June 12, 2023

BERRETTINI: A STOCCARDA NON SONO RIUSCITO A DIVERTIRMI

“Ho tanta voglia di fare bene, di vivere una partita come piace a me, che io vinca o che io perda. Ho voglia di sentire le emozioni in campo, l’adrenalina e anche la paura”, ha dichiarato Berrettini. “Le lacrime di Stoccarda erano legate al fatto che non sono riuscito a divertirmi, mi è dispiaciuto per quello. Ora sto meglio, ho lavorato molto anche se non sono al top della mia condizione fisica, vedremo cosa succederà, sono contento di essere qui. Lorenzo è il mio migliore amico nel tennis, ce la metterò tutta perché sia una bella partita”.

Il match tra Berrettini e Sonego si terrà alle 12.00 di domani, 4 luglio. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport e in streaming su NOW.