VIDEO | Atp di Stoccarda, la vittoria di Sonego e le lacrime di Berrettini

ROMA – Si conclude con la vittoria di Lorenzo Sonego l’atteso derby italiano all’Atp di Stoccarda, che ha visto il tennista piemontese battere il connazionale Matteo Berrettini, per due set a zero. La sfida si è conclusa con il punteggio di 6-1, 6-2, dopo un match durato 71 minuti. Si tratta della prima vittoria sull’erba per Sonego, che sfiderà il vincitore tra Christopher O’Connel e Daniel Altmaier, in campo il 13 giugno.

BERRETTINI LASCIA IL CAMPO IN LACRIME

Questi sono momenti difficili.



Io dico che #Berrettini ha ancora 27 anni.



Sì,sta avendo un periodo un pò più lungo del solito nel quale non riesce ad avere una minima continuità,però capita.

Ha ancora 2 braccia, 2 gambe e tutto il tempo per riprendersi la carriera.



Forza !!! pic.twitter.com/0FQjidbKXI — Friedkinismo (@Friedkinismo11) June 12, 2023

Si tratta di un momento difficile per Berrettini, che ha lasciato in lacrime il campo dopo essersi congratulato con il suo amico/avversario. Il tennista romano, detentore del titolo dell’Atp di Stoccarda del 2022, è tornato in campo dopo l’infortunio dello scorso aprile, che lo aveva costretto a non partecipare al Masters 1000 di Madrid.