Courmayer, 600.000 euro per costruire due campi padel

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 3 lug. – Courmayeur ha varato il suo rendiconto 2021, che si è chiuso con un avanzo di 4,8 milioni. Utilizzando parte dell’avanzo disponibile, pari a circa 3 milioni di euro, è stata approvata a maggioranza anche una variazione di bilancio di 3,2 milioni. Tra gli investimenti più cospicui, 600.000 euro saranno destinati alla costruzione di due campi coperti per il padel, accanto al Forum Sport Center di Dolonne. La decisione ha sollevato le perplessità della minoranza. La delibera è passata con 8 “sì” della maggioranza e 4 “no” dell’opposizione. La minoranza aveva anche proposto un emendamento, per destinare 200.000 euro per l’asfaltatura della strada Purtud-Peuterey, in val Vény, sottraendoli al capitolo dei campi da padel.

“Siamo perplessi per la scelta di destinare cifre come queste per investimenti- ha detto l’ex sindaco Stefano Miserocchi, capogruppo di opposizione- con la scelta di farsi carico si spese che potevano essere diverse, dando in concessione gli spazi. Si spendono 200.000 euro per le attrezzature della palestra, 600.000 euro per i campi da padel. L’amministrazione si fa carico di spese che si sarebbero potute evitare”. Sui campi da padel, Miserocchi ha attaccato: “È veramente una spesa ingente, ammortizzare una cifra come questa è impossibile. Perché non si è scelto, come hanno fatto altri Comuni, di farli realizzare da privati lasciandoli poi in concessione? Sono cifre elevatissime”. Miserocchi ha anche paragonato la spesa per le manutenzioni dell’acquedotto, pari a 618.000 euro, rispetto al padel. “E tutti sappiamo lo stato di criticità in cui versa il nostro acquedotto”.

Assente per impegni istituzionali il sindaco Roberto Rota, dalla giunta ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Motta: “L’investimento darà una risposta più veloce possibile a una richiesta per dotare Courmayeur di un’attrezzatura che oggi, nel campo tempo libero e dello sport, va per la maggiore. Abbiamo molte richieste in questo senso”.

I due campi saranno coperti da una struttura in legno, coibentata, che sarà polifunzionale e che sostituirà gli attuali campi da tennis, occupando una zona di 25 metri per 27. “Abbiamo ipotizzato un pallone riscaldato, che costa un po’ meno, ma che porta costi di gestione decisamente più alti. Vorremmo concludere l’intervento prima dell’inizio della stagione invernale” ha concluso Motta. Il vicesindaco Federico Perrin, spiegando la bocciatura dell’emendamento, ha sostenuto che il Comune attenderà la sottoscrizione formale di tutti gli interessati per l’asfaltatura della strada Purtud-Peuterey, con l’amministrazione che sosterrà per competenza il 25% dei costi.

