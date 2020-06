‘Zecca rossa’: insulti per la ministra Teresa Bellanova

ROMA – ‘Vox populi. Bellanova zecca rossa‘. Questa la scritta, corredata di croce celtica, che è comparsa questa mattina su un muro di via Cammareri Scurti, a Marsala, in pieno centro storico. Bersaglio degli insulti la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova.

A riportare la notizia sui social è il senatore di Italia Viva, Davide Faraone.

“Il becerume continua a sporcare i muri, le parole d’odio, sempre le stesse, con il tipico repertorio lessicale, zecca rossa etc., continuano ad accanirsi con violenza contro Teresa Bellanova. Un veleno senza precedenti, un clima intossicato anche da una politica irresponsabile che con le sue parole dà fiato al branco, mette la bomboletta in mano a gruppi reazionari che non dobbiamo sottovalutare. Si faccia immediatamente luce sugli autori di questa macabra scritta. A Teresa dico: andiamo avanti, senza paura“, scrive Faraone.

Numerosi i messaggi di solidarietà che sono arrivati dal mondo della politica alla ministra.