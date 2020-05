VIDEO | Dl Rilancio, il pianto di Bellanova: “Da oggi gli invisibili meno invisibili”

ROMA – Si commuove la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova ricordando la regolarizzazione dei migranti. “Per qualcuno puo’ essere un punto secondario, per me, per la mia storia e’ un punto fondamentale e mi riferisco all’articolo 110 bis. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili. Da oggi vince lo Stato perche’ e’ piu’ forte della criminalita’ e del caporalato”, dice Teresa Bellanova trattenendo a stento le lacrime.