A Ostia ucciso un pregiudicato davanti al portone di casa

ROMA – Ancora spari a Ostia. Nella tarda serata di ieri sera il 48enne Fabrizio Vallo è stato raggiunto da cinque colpi di pistola mentre si trovava sul portone di casa. L’uomo, con precedenti per rapina, è stato ucciso nell’androne del palazzo dove abitava, in via del Sommergibile, sul litorale. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di pistola potrebbero essere stati sparati da due killer che si sono dati alla fuga. I colpi, sparati a breve distanza, hanno colpito Vallo al volto e all’addome. Tutto fa pensare a un regolamento di conti per fatti di droga. Il quartiere è noto alle cronache per essere sotto scacco dei clan Fasciani e Spada.