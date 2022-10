Roma-Lido, Fanuli (Lega): “Incubo senza fine, ascoltare nostre proposte”

ROMA – “Arrivare da Ostia al centro della Capitale e viceversa è un incubo, una punizione che dovrebbero fare i politici del Pd e Cinquestelle ogni mattina, per capire cosa significa dovere adempiere ai propri doveri di rappresentanti dei cittadini, i quali invece per la loro incapacità sono prigionieri dei disservizi della Roma-Lido”. Lo ha detto Eloisa Fanuli, dirigente e coordinatrice della Lega del IX Municipio.

“E’ una vergogna senza fine- ha aggiunto- con treni soppressi, un’ora di attesa per una corsa, viaggi con le persone strette come sardine e anche la pioggia dentro ai convogli. Come fanno i cittadini romani a lavorare o a frequentare la scuola senza alcuna garanzia sul servizio? L’esasperazione è inevitabile. Ma la Roma-Lido non è una cortesia, è un servizio che paghiamo tutti, e invece è sotto scacco di una classe dirigente del Pd e dei Cinquestelle inetta”.

“Le opposizioni delle Giunte del IX e del X Municipio ormai chiedono da anni risposte di cui nessuno si fa carico. Ci sono tante proposte, tutte finalizzate a un’unica soluzione: il funzionamento di un servizio che è un diritto dei pendolari. Ma dall’altra parte- ha concluso Fanuli- tutto tace”.

