FOTO | VIDEO | Tor di Valle cantiere fantasma, flash mob Fdi per rilancio Roma-Lido

ROMA – Una stazione devastata, con muri scrostati, graffiti e opere incomplete. Un cantiere fantasma, e tanto degrado intorno. Si presenta così la fermata Tor di Valle della linea Roma-Lido, oggetto questa mattina di un flash mob organizzato da Fratelli d’Italia guidato dal deputato Luciano Ciocchetti, dal consigliere regionale Massimiliano Maselli e dalla consigliera comunale Francesca Barbato.

I manifestanti si sono ritrovati davanti alla fermata ed hanno mostrato dei cartelli (con alcuni slogan come ‘Stop treni lumaca‘, ‘Stop ritardi cronici‘ o ‘Stop treni da terzo mondo‘) per poi fermarsi a parlare anche con i cittadini presenti nell’area dove si svolge il mercato di quartiere.

“LAVORI INIZIATI 15 ANNI FA E INTERROTTI 50 VOLTE”

“La situazione è così da tempo- ha spiegato Ciocchetti nel corso del flash mob mostrando la stazione alle sue spalle- da almeno 15-20 anni, e questo vale anche per Acilia sud e altri luoghi di questa disastrata linea, ridotta all’abbandono totale. I lavori sono iniziati 15 anni fa e interrotti 50 volte. Sono ripresi giorni fa per l’ennesima volta, e speriamo che siano quelli decisivi. Inoltre le carrozze dei treni sono in condizioni pietose, tutta la linea è in difficoltà e ci sono punti in cui i treni invece di andare a 80 all’ora vanno a 15. I tempi di percorrenza sono troppo lunghi. E poi tutto intorno c’è un grande degrado”.

“UNA SITUAZIONE NON PIÙ ACCETTABILE”

“La situazione non è più accettabile- ha concluso Ciocchetti- la Roma-Lido e la Roma-Viterbo, le due ferrovie concesse tornate alla Regione anche per la gestione, sono una priorità assoluta. Tutte le risorse che da anni Nicola Zingaretti annuncia per finanziare il loro recupero devono essere immediatamente spese per fare diventare dignitose queste linee. Per noi sono una priorità assoluta, mentre sono una dimenticanza per il Pd… Inoltre si metta mano alla situazione di degrado tutto intorno, un’area da sistemare dove c’è un parcheggio abbandonato da 22 anni che è gestito dagli zingari”.

Maselli ha poi aggiunto: “Ci avevano detto che dall’1 luglio la situazione sarebbe migliorata con l’avvio dei lavori. Ma è sotto gli occhi di tutti che non è cosi. Anzi sta peggiorando, perché Cotral e Astral non si parlano. Non c’è collaborazione ma la prevaricazione di un’azienda sull’altra. E non si vedono operai”.

