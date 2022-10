Caos su tratta Roma-Lido, sulla banchina a Ostia in attesa senza treni né bus

ROMA- E’ stato un calo della corrente intorno alle 5.40, questa la motivazione a quanto apprende l’agenzia Dire, a mettere ko la linea Roma-Lido. Il servizio è stato poi ripristinato alle 6.30. Nessun mezzo sostitutivo è arrivato in questo lasso di tempo. I pendolari, anche nelle successive corse, hanno avuto una frequenza ben oltre quella stabilita, con ritardi e convogli ovviamente pieni vista la folla.

Esplode la rabbia sui social. “Vi dovete solo vergognare”. E ancora: “La linea ferroviaria Roma-Lido non smette di far parlare di sé e purtroppo non in modo positivo. Da mesi i disservizi per i pendolari si trovano a fare i conti con una situazione al limite della sopportazione, senza nemmeno uno straccio di spiegazione”. Tweet e messaggi aumentano di minuto in minuto sulle bacheche social dei gruppi dei pendolari del trenino tra Ostia e Roma, tra cui Odissea quotidiana e Pendolare MetroMare, che questa mattina hanno avuto il brutto risveglio non trovando né i treni, né i mezzi sostitutivi.

La Cotral in una nota ha fatto sapere che la responsabilità dell’assenza dei mezzi sostitutivi è del fornitore, ma intanto le persone sono rimaste a piedi, con una folla sempre più gremita ad attendere un modo per andare al lavoro.

