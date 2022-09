Roma-Lido, Zingaretti: “Tra poche settimane in linea primo nuovo treno ‘MetroMare'”

ROMA – “È arrivato a Roma da Piacenza il primo treno nuovo della ‘Metromare’. Purtroppo la guerra in Ucraina ha prodotto anche un rallentamento sia nella costruzione che sul revamping dei treni ma sta andando avanti il revamping anche del secondo treno. Prosegue la gara da 100 milioni per i nuovi treni e, completato il collaudo, contiamo in poche settimane di mettere sulla linea il primo treno della ‘Metromare’“. Lo ha annunciato oggi il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, presentando il pacchetto di interventi da 100 milioni di euro della Regione e di Roma Capitale sul litorale della città.

