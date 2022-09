Zingaretti inaugura nuove residenze per studenti a Tor Vergata

Roma – Gli studenti più bisognosi e meritevoli dell’Università di Tor Vergata tra pochi giorni potranno godere di una residenza della Regione Lazio dove dormire, studiare e condividere momenti di socialità. Il governatore Nicola Zingaretti e l’assessore regionale all’Università e Ricerca, Paolo Orneli, hanno inaugurato una nuova residenza universitaria provvista di spazi di aggregazione sia all’interno che all’esterno con zone verdi, aule per lo studio e parcheggio e a pochi passi dalla mensa universitaria di via Cambridge dell’attiguo bar, entrambi servizi di DiSCo, l’ente regionale per il Diritto allo Studio.

L’INTERVENTO

L’edificio si sviluppa su 5 piani, può ospitare 76 posti alloggio, di cui 8 per studenti con disabilità ed è dotato di 60 pannelli fotovoltaici. L’illuminazione è di tipo led ed è presente un sistema di gestione evolutivo di tipo alberghiero che consente l’ottimizzazione dei carichi energetici e l’eliminazione di essi nelle stanze e nelle aree non utilizzate.

Il piano terra è dedicato a spazi comuni con cucina collettiva, sala riunioni, area giochi, sala video e reception con annesso ufficio del personale addetto, mentre i piani dal primo al quarto sono destinati prevalentemente a stanze doppie e singole con aree comuni per lo studio.

La ristrutturazione di questo stabile degli anni 30 del secolo scorso è costata 3,7 milioni di euro, compreso il cofinanziamento del ministero dell’Università e Ricerca.

PIETRALATA E OSTIA

Il presidente Zingaretti ha ricordato come nel 2013, primo anno del suo mandato che dopo quasi 10 anni (e una rielezione) si appresta a scadere, “nel Lazio il diritto allo studio non esisteva: la voce dei capitoli di spesa per gli studenti era terreno di saccheggio della cattiva politica e di battaglia per il potere. Noi non ci fermiamo qui, apriremo presto altre 2 nuove case dello studente: una Pietralata e un’altra a Ostia. L’apertura di questa struttura è importante per il diritto materiale che verrà soddisfatto ma è la cosa ancora più bella e’ che rappresenta un pezzo di riconquista vero del diritto a costruirsi una vita”.

