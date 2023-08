FOTO | Strage Bologna, gli scatti d’epoca del Partito comunista italiano

BOLOGNA – In occasione del 43° anniversario della strage alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna propone una galleria fotografica dall’archivio fotografico del Partito comunista italiano (Pci), Federazione provinciale di Bologna.

Si tratta di fotografie che vanno dal 2 agosto al 13 dicembre 1980 e che mostrano la stazione di Bologna appena colpita dall’attentato, i funerali delle vittime in Piazza Maggiore del 6 agosto, la manifestazione commemorativa a un mese dalla strage, una manifestazione in Stazione del 13 settembre, una foto in cui si vede un grande orologio fermo alle 10.25 al Festival nazionale de l’Unità di Bologna, l’inizio dei lavori per il ripristino della zona danneggiata, alcuni prelievi di terra sul luogo della strage, probabilmente alla ricerca di tracce di esplosivo usato dai terroristi, e infine lo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione il 13 dicembre sempre del 1980.

LA GALLERY:

2 agosto 1980 2 agosto 1980 2 agosto 1980 2 agosto 1980 2 agosto 1980 8 ottobre 1980 2 ottobre 1980 2 ottobre 1980 6 agosto 1980 – i funerali 6 agosto 1980 – i funerali 2 settembre 1980 2 settembre 1980 2 settembre 1980 2 settembre 1980 13 settembre 1980 13 settembre 1980 2 ottobre 1980 25 ottobre 1980 Festival nazionale dell’Unità a Bologna, 1980 13 settembre 1980 13 settembre 1980 13 settembre 1980 13 dicembre 1980

Qui il link alla pagina della Fondazione Gramsci