Tg Cultura, edizione del 2 marzo 2023

ALLA GAM MILANO ‘NEOCLASSICO E ROMANTICO. POMPEO MARCHESI’

La Galleria d’arte moderna di Milano presenta la mostra ‘Neoclassico e Romantico. Pompeo Marchesi, scultore collezionista’, allestita nelle sale al piano terra della Villa Reale fino al 18 giugno. Il percorso espositivo ricostruisce la vita e l’opera dello scultore, formatosi all’Accademia di Brera e poi a Roma, sotto la direzione di Canova. La sua figura è strettamente legata a Milano, dove negli anni della Restaurazione l’artista ottenne un grandissimo successo partecipando ai più importanti cantieri cittadini, dall’Arco della Pace al Duomo, e alla vita artistica. Conosciuto come il ‘Fidia meneghino’, fu definito da Stendhal “le sculpteur à la mode de Milan” nel romanzo La Certosa di Parma.

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR FESTEGGIA 60 ANNI CON 325 EVENTI

Compie 60 anni ma va ancora forte, ‘Still rocking’, come recita lo slogan, il ‘Bologna children’s book fair’, la fiera del libro per ragazzi che dal 6 al 9 marzo animerà il capoluogo emiliano con oltre 1.400 espositori provenienti da 90 Paesi e 325 eventi tra incontri e mostre, tra cui quelle dedicate a Italo Calvino e agli artisti ucraini. Tra i temi che caratterizzano l’edizione di quest’anno ci saranno la censura nei libri per bambini, l’intelligenza artificiale e la parità di genere. Non mancherà poi l’appuntamento più atteso dagli illustratori in fiera, ‘The Illustrators Survival Corner’, con circa 150 eventi tra masterclass, workshop e portfolio review.

AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA ‘VITA DULCIS’ DI FRANCESCO VEZZOLI

In programma a Palazzo delle Esposizioni di Roma dal 22 aprile al 27 agosto 2023 la mostra Vita Dulcis di Francesco Vezzoli. Ideata da Azienda Speciale Palaexpo, Museo Nazionale Romano e Studio Vezzoli, l’esposizione prende spunto dalla più recente produzione dell’artista per proporre al pubblico un inedito e sorprendente percorso che accosta arte contemporanea, archeologia e cinema. In un gioco di riferimenti e mescolanze tra cultura classica e cultura pop, la mostra pensata per il Palazzo delle Esposizioni vede l’intersezione di diversi livelli: l’arte contemporanea, la storia romana attraverso le opere provenienti dalle sedi del Museo Nazionale Romano e la rappresentazione che della storia romana è stata fornita attraverso il cinema nel corso del Novecento.

LE LIBRERIE INVERTONO LA TENDENZA, NEL 2022 CONFCOMMERCIO REGISTRA +0,1%

Nel 2022 si arresta il trend di diminuzione delle librerie e si registra una modesta inversione di tendenza rispetto al passato. Sono 4.424 le imprese del commercio al dettaglio di libri in Italia, pari al +0,1% sul 2021, di cui 327 vendono usato. Due librerie su cinque sono al Settentrione, mentre un terzo sono collocate al Sud. Lombardia e Lazio sono le regioni con il numero più elevato di librerie, rispettivamente 569 e 538, seguite da Campania e Toscana, che registrano un lieve aumento. Questi i principali risultati di un’indagine di Ali, l’Associazione Librai Italiani aderente a Confcommercio, che chiede misure per sostenere l’apertura e il rinnovo delle librerie con un fondo rotativo, interventi sull’editoria scolastica e la detrazione fiscale per l’acquisto dei libri.