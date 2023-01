VIDEO | La salma di Benedetto XVI alla Basilica di San Pietro, decine di migliaia di fedeli in visita

ROMA – Una doppia fila ad anello di migliaia di persone avvolge piazza san Pietro, a Roma, in attesa di accedere alla Basilica per poter rendere omaggio a Benedetto XVI, il Papa emerito deceduto il 31 dicembre scorso.

I fedeli in coda dalle prime ore della mattinata sono già oltre 10mila, come riferiscono le forze dell’ordine. Secondo le stime dei giorni scorsi ne sono attesi circa 30mila al giorno fino al 5 gennaio, giorno in cui si concluderà l’esposizione della salma e alle 9.30 si svolgeranno i funerali alla presenza di Papa Francesco.

LEGGI ANCHE: La preghiera di papa Francesco per Ratzinger, per lui un forte applauso da piazza San Pietro

La traslazione della salma dal Monastero Mater Ecclesiae alla Basilica, scrive l’agenzia Sir, è avvenuta in forma privata, al riparo dalle telecamere. A vegliare le spoglie di Joseph Ratzinger, collocate ai piedi dell’Altare della Cattedra, il suo storico segretario, monsignor Georg Gäenswein, e il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro.

LEGGI ANCHE: Il Papa ricorda Benedetto XVI: “Persona nobile e gentile”

ANCHE MATTARELLA E MELONI IN VISITA A SAN PIETRO

Tra le prime personalità ad arrivare, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, e dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it